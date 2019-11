Centrumlinkse Alberto Fernández verslaat zittend president Mauricio Macri in Argentijnse verkiezingen

De markten vertrouwen Cristina voor geen haar. Alberto Fernández was overigens kabinetschef van zowel Néstor als Cristina Kirchner, maar het laatste decennium was hij amper nog politiek actief. De vraag is nu wie van de twee - president Fernández of vicepresidente Fernández de Kirchner - aan de touwtjes zal trekken in La Casa Rosada, de ambtswoning van de president.

"Fernandez is een lowprofile-figuur", zegt correspondent Tom Dieusaert in "De ochtend" op Radio 1. "Eigenlijk is hij niets meer dan een stroman. Iedereen weet dat achter hem Cristina schuilt. Maar zij is te polariserend en was in allerlei rechtszaken verwikkeld. Daarom hebben ze hem gekozen."

De nieuwe president moet de economie er nu weer bovenop zien te helpen. Volgens Dieusaert zal hij dat op een gematigde manier doen. "Hij wil vooral geen radicale uitspraken doen. Hij heeft al gezegd dat Argentinië de lening bij het IMF zal afbetalen en niet opnieuw in bankroet zal gaan. En hij wil ook proberen om die inflatie te stoppen en ervoor zorgen dat de middenklasse het opnieuw beter heeft."