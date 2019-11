De inheemse bevolking in Brazilië wordt aan haar lot overgelaten

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro is een jaar aan de macht in Brazilië. Een jaar na de verkiezingen is Brazilië verdeelder dan ooit. Bolsonaro profileerde zich op veiligheid, familiewaarden en anti-corruptie, maar de campagne werd ook doorspekt met fake news. Een van groepen die geviseerd worden door de nieuwe regering is de inheemse bevolking. Bolsonaro wil hun rechten inperken en de agro-industrie heeft zijn oog laten vallen op hun leefgebieden.