Hoe 3 opeenvolgende Amerikaanse presidenten aankondigen dat ze "topschurken" hebben uitgeschakeld

"Ladies and gentlemen, we got him", het zijn de bekende triomfantelijke woorden die op 13 december 2003 worden uitgesproken door Paul "Jerry" Bremer, de toenmalige Amerikaanse bewindvoerder in Irak. Met "him" bedoelt Bremer de Iraakse dicator Saddam Hoessein.



De beelden van de arrestatie van Hoessein-onder-het-stof gaan de wereld rond. We zien een verwilderde man die uit een ondergrondse ruimte kruipt. "Ik ben de president van Irak en wil onderhandelen", klonk het in het Engels tegen de Amerikanen die hem uit het hol haalden.



BEKIJK De aankondiging door Paul Bremer: