Psychiaters zullen geestelijke toestand van Marc Dutroux opnieuw onder de loep nemen 

Het was de strafuitvoeringsrechtbank in Brussel die vandaag toestemde met een nieuw psychiatrisch onderzoek. Het hof verwees daarbij naar een uitspraak van Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit 2013. Daarin werd gezegd dat een levenslange veroordeling maar menswaardig is als die in loop van de opsluiting kan worden geëvalueerd. Dutroux was zelf niet aanwezig op de zitting. Jean Lambrecks, de vader van slachtoffer Eefje, was wel aanwezig. Hij wenste achteraf niet te reageren.