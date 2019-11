Mat Ras treedt in de voetsporen van Con Domen en Louwe Pruim en wint "Faamnaam"

Vreemde familienamen: in Nederland kunnen ze er wat van met illustere geslachten als Naaktgeboren en Poepjes. In combinatie met al even vreemde voornamen, levert dat soms opmerkelijke combinaties op.

Van die weelde maken dj's Coen Swijnenberg en Sander Lantinga sinds 2007 gebruik voor de "Faamnaam", een soort wedstrijd waarbij de luisteraars van Radio 538 kunnen stemmen op mensen die een grappige, leuke of originele combinatie van een voornaam en een familienaam hebben.