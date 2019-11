Conservatief-katholieke organisatie wil opera over Jeanne d’Arc laten schrappen, De Munt verdedigt artistieke vrijheid

Het is niet de eerste aanvaring van de Italiaanse regisseur Romeo Castellucci met conservatieve katholieken. In 2010 creëerde hij de theatervoorstelling "Over het aanschijn van Christus", waarin kinderen een reusachtige afbeelding van Christus op de scène bekogelen. Toen het stuk in deSingel in Antwerpen werd opgevoerd, gooiden tegenstanders een stinkbom. In 2018 werd op bevel van de overheid een stuk weggelaten, bij een opvoering in Frankrijk.