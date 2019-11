Gestolen fiets van Brusselaar duikt op in ... Albanië

Het merk van de fiets voorziet altijd een ingebouwd gps-toestel waardoor je via een app in het oog kunt houden waar je fiets precies staat. Een tijd lang stuurde de gps van de gestolen fiets geen signaal meer, tot nu. Dat vertelt Denis aan de collega's van Bruzz en wordt bevestigd door de Brusselse politie. De fiets van Denis werd plots gelokaliseerd in Fier, een stad in Albanië.

Hulp van de minister

Via internet kreeg Denis de hulp van een aantal Albanezen die wilden helpen om zijn fiets terug te krijgen. Iemand legde hem uit hoe hij het kabinet van de Albanese minister van Binnenlandse Zaken kon contacteren. Denis stuurde een mailtje en de dag nadien hadden ze zijn fiets al in beslag genomen. Nu moet hij enkel nog uitzoeken hoe de fiets terug in België kan geraken.