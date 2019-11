Het recht op demonstratie is nog erg fragiel in Latijns-Amerika 

De huidige uitbarstingen nemen verschillende maten en vormen aan, maar de explosieve cocktail bevat overal ingrediënten uit hetzelfde assortiment van diepgewortelde ongelijkheid en gebrek aan politieke transparantie. Het geweld in de Latijns-Amerikaanse samenlevingen is structureler dan wat een avondje netflix and chill met de Colombiaanse of Mexicaanse narcos doet uitschijnen.

Het autoritaire antwoord van de respectieve regeringen en ordediensten toont aan hoe fragiel dit relatief pril verworven recht in de meeste Latijns-Amerikaanse landen nog steeds is. Net zoals in het voormalige koloniale moederland, waar gelijkaardige confrontaties tussen de straat en de staat plaatsvinden, roept de hardhandige repressie in Latijns-Amerika spoken uit het recente verleden van dictatoriale regimes op.

De (in)directe aanleidingen van de protesten getuigen in de eerste plaats van samenlevingen die zich ontwikkelen op verschillende snelheden. In Ecuador nemen inheemse groeperingen het voortouw en valt de socio-economische breuklijn samen met een culturele en raciale. In Chili geeft de volkswoede aan hoe ongelijk de groei verdeeld wordt en hoe rijk en arm steeds verder uit elkaar staan. In Bolivia is het dan weer de middenklasse die het gebrek aan politieke vrijheid stilaan grondig beu is. Het recht op demonstratie ( derecho a la protesta ) wordt nu door verontwaardigde burgers ingezet als hét tegengif voor deze aanslepende problemen.

Dat uitgerekend in Chili - bekend om zijn welvaart en middenklasse - de openbare orde in no time volledig ontwricht werd naar aanleiding van een (naar Europese maatstaven) banale prijsverhoging van het metrobiljet, leek als een donderslag bij heldere hemel te komen. Toch kan de actuele crisis in Latijns-Amerika ruw samengevat worden als een kroniek van een lang aangekondigde maatschappelijke crisis.

De oorzaak van de kortsluiting was overal ietwat anders: de schaamteloze corruptie van de politieke elite (in Haïti en Peru), de verhoging van de levensduurte (in Ecuador en Chili) of de beperkte ademruimte van de oppositie (in Bolivia). De verhitte gemoederen en de strenge politierepressie kostten tientallen demonstranten het leven.

Latijns-Amerika staat in brand. Het vuur flakkerde op in het Braziliaanse Amazonegebied en de vonk sloeg over naar de straten van Haïti, Ecuador, Chili, Peru en Bolivia. Daar lieten burgers de afgelopen weken en maanden massaal hun stem horen. Deze maatschappelijke brandhaarden stellen de maturiteit van de relatief prille Latijns-Amerikaanse democratieën op de proef.

