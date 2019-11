"No, but yeah, but no, but yeah": beluister hier "Little brexit", het eenmalige vervolg op "Little Britain"

"Computer says no", "No, but yeah, but no, but yeah..." of "I'm the only gay in the village": het is slechts een greep uit de karrenvracht aan onvergetelijke oneliners uit "Little Britain", het populaire komische programma van Matt Lucas en David Walliams. Dat liep van 2003 tot 2006 op de BBC (met "Little Britain USA" als uitloper in 2008) en groeide uit tot een wereldwijde hit.