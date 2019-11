VS-president Trump prijst Mechelse herder die IS-leider al-Baghdadi te grazen nam: "Zo'n hond wil je niet achter je aan"

Ook toen Trump de dood van al-Baghdadi bekendmaakte, bracht hij hulde aan de "mooie" en "getalenteerde" hond die bij de raid op de IS-leider is gebruikt.

Volgens Amerikaanse media gaat het om een Mechelse herder, een ras dat naar de stad in de provincie Antwerpen is vernoemd. Het dier in kwestie zou al-Baghdadi in een tunnel hebben opgejaagd waar hij zichzelf uiteindelijk opblies. De hond geraakte daarbij gewond.