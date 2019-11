Michel Nihoul, bekend van de zaak-Dutroux, is afgelopen weekend in intieme kring begraven in Knokke-Heist

Afgelopen weekend is Michel Nihoul in intieme kring begraven. Familie en vrienden namen afscheid van hem in een aula in Knokke-Heist. Vorige week woensdag raakte bekend dat hij gestorven was in een ziekenhuis in Knokke-Heist, vlak bij zijn woonplaats Zeebrugge. De laatste tijd was zijn gezondheid sterk achteruitgegaan.