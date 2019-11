Oudenaarde haalt waardevol wandtapijt voor 15.000 dollar terug uit New York

Nu komt daar dus een vierde tapijt bij, want tijdens de veiling door Sotheby's in New York werd het bod van Oudenaarde meteen aangenomen. Er waren geen tegenbieders. De stad is verheugd met deze aankoop. "Dit tapijt is echt wel een meerwaarde voor ons museum", vertelt schepen van Cultuur Steven Vercamer (CD&V). "Het zal een plaats krijgen in de Lakenhal, waar nu al vijftien historische wandtapijten hangen."

Thuis in Oudenaarde

"We zijn heel blij dat we het tapijt terug naar Oudenaarde kunnen laten terugkeren", zegt Vercamer. Het wandtapijt komt uit de reeks "De geschiedenis van Alexander" uit 1582. Het uitzonderlijke geheel is beschreven in het stadsarchief als de reeks die het stadsbestuur van Oudenaarde in 1582 schonk aan Alexander Farnese, de zoon van Margaretha van Parma. Dat gebeurde om hem te danken na de herovering van Oudenaarde voor de Spaanse kroon.

Met de steun van Toerisme Vlaanderen wordt het wandtapijt nu thuisgebracht. De organisatie heeft een bureau in New York dat alle formaliteiten, zoals transport en douanekosten, zal regelen. Oudenaarde verwacht dat het wandtapijt binnen enkele weken zal aankomen. "Iedereen is dan welkom om het stuk te komen bewonderen in ons museum MOU", zegt schepen Vercamer.

Het verhaal van Alexander

De geschiedenis van Alexander De Grote, de Macedonische koning, is een van de meest geliefde onderwerpen in de wandtapijtkunst. Het heroïsche verhaal van het leven van deze klassieke held is immers uiterst geschikt om uit te werken.