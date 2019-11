PLAN B AFLEVERING #6: De Vlaamse "tussentaal", een moeilijke taal voor Franstaligen

Het "Verkavelingsvlaams", de taal die veel Vlamingen dagelijks gebruiken en waar "heten" "noemen" is geworden, brengt veel Franstaligen in de war. Ze hebben op school het Algemeen Nederlands "aangeleerd" gekregen, schrikken van de verschillen die ze horen en denken dat ze onze "tussentaal" veel minder gemakkelijk kunnen begrijpen. Het is voor hen vaak een van de drempels om zich makkelijk in discussies te mengen. Ivan De Vadder legt (in het Frans uit) hoe die "tussentaal" ontstaan is, en hoe je die moet "begrijpen".