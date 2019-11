Vrijdag al had de assisenjury geoordeeld dat Van den Broeck schuldig was aan de moord op Shashia Moreau. De advocaat van de dader, Jan De Man, had gevraagd om hem niet tot levenslang te veroordelen, maar tot een celstraf van 30 jaar.

Vandaag heeft het hof geoordeeld dat Van den Broeck wél levenslang krijgt. Dat betekent dat hij ten vroegste na 15 jaar vrij kan komen, wanneer de man 40 is. Van den Broeck zit nu namelijk al sinds 9 februari 2017 in de cel, twee dagen nadat Shashia Moreau verdween. Moreau was toen 20 jaar oud.