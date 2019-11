Premier Sophie Wilmès (MR) over federale onderhandelingen: "Het gaat te traag"

Wilmès leidt nu een regering in lopende zaken zonder meerderheid in het parlement. "Een moeilijke situatie", beseft ze zelf. Dat bleek bijvoorbeeld vorige week, toen de stemming over de (nood)begroting uitgesteld moest worden omdat een meerderheid van de oppositiepartijen een amendement in verband met extra geld voor verplegers goedgekeurd kreeg.

"Het parlement is soeverein en kan stemmen hoe en wat het wil", zegt de nieuwe premier daarover. "Maar ik betreur dat er zich vorige week een meerderheid gevormd heeft tussen twee extreme partijen (de uiterst linkse PVDA en het uiterst rechtse Vlaams Belang, red.). Dat is slecht voor ons land. Bovendien is het amendement gestemd zonder deftig debat over de inhoud en het begrotingstraject. Er moet natuurlijk iets gebeuren voor de verpleegsector, maar daar moet een echt debat over gevoerd worden."