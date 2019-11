Huizenprijzen opnieuw gestegen, woonbonus zorgde wel degelijk voor verkoopspiek in oktober

Bart van Opstal ziet dat vooral de appartementen het goed deden het voorbije trimester: “Wat we voor het eerst sinds lange tijd merken is dat de prijzen van appartementen terug stijgen. Die van de woningen zitten al een tijdje in de lift. Nu, in het derde trimester, zien we een duidelijke inhaalbeweging van de appartementen.”



Die cijfers dateren ook van vóór de aankondiging van de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen. Na die aankondiging, in oktober dus, stegen de huizenprijzen in vergelijking met het derde trimester nog eens met 3 procent. De prijzen voor appartementen bleven wel nagenoeg stabiel.