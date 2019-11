Van de regering-Michel naar de regering-Wilmès: een komen en gaan van ministers

Na het vertrek van de N-VA kregen we dus een regering in lopende zaken en zónder meerderheid in het parlement. Het was onder die samenstelling dat de regeringspartijen naar de kiezer trokken voor de Europese, federale en regionale verkiezingen van 26 mei. Door die verkiezingen kregen we opnieuw verschuivingen in de ploeg van premier Michel.

Om te beginnen: minister van Werk en vicepremier Kris Peeters (CD&V). Hij raakte verkozen als Europees Parlementslid en verliet daarom de federale regering. Daar werd hij vervangen door zijn partijvoorzitter Wouter Beke. Enkele maanden later kreeg de Vlaamse regering vorm en kreeg Beke daar een ministerportefeuille. Hij werd op zijn beurt federaal vervangen door Nathalie Muylle. Het vicepremierschap ging naar Koen Geens.

In juli werd premier Charles Michel dan weer aangeduid als voorzitter van de Europese Raad, in de volksmond beter bekend als Europees president. Een functie die hij vanaf 1 december zal opnemen. Michel zou dus zeker verdwijnen als premier, wat afgelopen weekend gebeurde. Zijn partijgenote en minister van Begroting Sophie Wilmès neemt zijn taak over en is zo de eerste vrouwelijke premier van België. Haar ministerportefeuille gaat naar David Clarinval.

En dan is er nog Didier Reynders, vicepremier minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Defensie. Hij wordt later dit jaar Europees Commissaris en gaat dus binnenkort ook vertrekken. Zijn bevoegdheid van Europese Zaken gaat alvast naar minister van Justitie Koen Geens (CD&V), de andere bevoegdheden zijn nog niet toegewezen.