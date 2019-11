Katie Hill, een 32-jarige Democrate uit Californië, was een van de jongste Congresleden in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden en werd gezien als een rijzende ster binnen de Democratische partij. In november 2018 werd ze verkozen in het Huis van Afgevaardigden. Daarvoor was ze bestuurder van een vzw die zich inzet voor daklozen in Los Angeles. Haar overwinning in 2018 was zeer significant voor de Democratische partij, omdat ze werd verkozen in een district dat sinds de jaren negentig enkel Republikeinse Congres­leden voortbracht.

Als Congreslid stond Katie Hill bekend als een uitgesproken voorvechtster van lgbtq-rechten in de Verenigde Staten. Verder was Katie Hill iemand die fel van leer trok tegen de benoeming van omstreden opperrechter Brett Kavanaugh. Vorig jaar beschuldigden meerdere vrouwen Kavanaugh van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag. De zaak hield de Verenigde Staten maandenlang in de ban.