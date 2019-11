Signify in Turnhout (vroegere Philips) wil 121 banen schrappen

Met de intentie om 121 jobs te schrappen, treedt de wet-Renault in werking. De bonden willen tijdens het sociaal overleg bekijken of het aantal ontslagen naar beneden kan. Ze willen ook duidelijkheid voor de werknemers die blijven.

De directie van Signify belooft alleszins dat zij er alles zal aan doen om actief te blijven in Turnhout. Roel Dekoninck: "Wij stellen echt alles in het werk om de toekomst van Turnhout te verlengen. En dat doen we door onze vaste kosten zoveel mogelijk naar beneden te halen."

Signify is actief op beide domeinen: conventionele verlichting en LED-verlichting. De fabrieken voor LED-verlichting liggen in Oost-Europa en vooral Azië.