"Terzake docu" gaat tijdens de herfstvakantie opnieuw op stap met de Britse reporter Stacey Dooley en ook nu schuwt Dooley het gevaar en de controverse niet. In de aflevering "Stacey Dooley ontmoet de IS-bruiden" trekt Stacey naar het noorden van Syrië. Nu IS bijna is verslagen en het kalifaat erg verkleind is, blijven er daar duizenden zogenaamde IS-bruiden achter.