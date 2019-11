Twee foto's van "het moment", zoveel verschillen: is Trumps foto echt tijdens de operatie tegen Al-Baghdadi genomen?

Afgelopen zaterdag werd IS-leider Abu Bakr al-Baghdadi door Amerikaanse speciale eenheden gedood in Syrië. De Amerikaanse president Donald Trump maakte het nieuws gisteren in zijn eigen stijl bekend. Achteraf publiceerde het Witte Huis ook een foto van Trump en enkele van zijn belangrijkste adviseurs in de Situation Room, een enorme vergaderzaal in de kelder van het Witte Huis waar zowel binnenlandse als buitenlandse crisissituaties besproken worden.

Volgens het Witte Huis is de foto genomen op het moment dat Al-Baghdadi gedood werd. Trump volgde de situatie op het terrein naar verluidt vanuit de Situation Room. "Ik heb het grootste stuk ervan gezien, het was alsof ik naar een film keek", zei hij zondag tijdens de persconferentie. In 2011 publiceerde het Witte Huis een soortgelijke foto van toenmalig president Barack Obama toen Al Qaeda-leider Osama bin Laden gevat werd. Maar de twee foto's kunnen niet meer van elkaar verschillen, zo merkten Amerikaanse media op. Bovendien zijn er twijfels of de foto van Trump wel echt tijdens het moment van de operatie in Syrië is genomen.