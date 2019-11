Twee gevonden giftige Texaanse ratelslangen leven voortaan in serpentarium Blankenberge

Het bericht van de vondst wekte verbazing, omdat zulke slangen niet thuishoren in onze bossen. Je vindt ze normaal in Noord-Amerika. Marnick Croes van ZOO Serpentarium vermoedt dat de eigenaar geen vergunning had om de reptielen te houden en dat hij ervan af wou.

Bijzondere kleuren

Het serpentarium is blij met de dieren. "Want ze zijn zeer uitzonderlijk van kleur", zegt Croes. Ze hebben beiden een afwijking in het aanmaken van de kleur van hun huid. Het ene dier is een albino. Dat betekent dat het de stof mist om zijn huid een kleur te geven en rode ogen heeft. Het andere dier is "leucistisch". Die afwijking doet de kleur van de huid afnemen, maar heeft geen effect op de kleur van de ogen. De dieren moesten een tijdje in afzondering, maar intussen kunnen ze door de bezoekers van het serpentarium worden bewonderd.