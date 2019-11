Twee gewonden bij schietpartij aan moskee in Frankrijk: 84-jarige verdachte opgepakt

Deze namiddag zou de aanvaller een aantal schoten hebben afgevuurd op de moskee. Hij zou ook een auto in brand hebben gestoken nabij het gebedshuis. Bij de schietpartij zijn er 2 mannen van 74 en 78 zwaargewond geraakt. Ze zijn met spoed opgenomen in het ziekenhuis in Bayonne. Minstens één van hen zou er ernstig aan toe zijn.

De vermeende schutter, een man van 84 jaar, werd opgepakt nabij zijn huis in het naburige Saint-Martin-de-Seignanx. De politie heeft in zijn auto een handwapen aangetroffen. De precieze reden voor de aanval werd nog niet bekendgemaakt. Wat we wel weten is dat de vermoedelijke dader zich bij de verkiezingen in 2015 nog kandidaat heeft gesteld voor de uiterst rechtse partij Front National.