Uitstel van de brexit goedgekeurd: EU geeft Britten tot 31 januari de tijd

De Britse premier Boris Johnson moest vorige week - erg tegen zijn zin - om uitstel vragen. Nadat Johnson een nieuwe deal uit de brand had gesleept met Brussel over de grens tussen Noord-Ierland en Ierland, had hij immers bakzeil gehaald in het Britse parlement.

Een meerderheid van het parlement had gevraagd om de deal eerst in wetten te gieten, en niet op een drafje, zoals Johnson wilde. Door de stemming van het parlement werd de deadline van 31 oktober onmogelijk om te halen en moest Johnson tegen heug en meug om uitstel vragen.

"I'd rather be dead in a ditch" - ik lig nog liever dood in een sloot- , "dan uitstel te vragen aan de EU." Dat had Boris Johnson afgelopen zomer nog gezegd. Hij maakte zich hard dat hij de deadline van 31 oktober zou halen, met of zonder deal. Maar toch moest hij op 19 oktober uitstel vragen tot 31 januari.

Als tegenzet op het politieke schaakbord suggereerde Johnson om op 12 december vervroegde verkiezingen te organiseren. Hiermee wil hij het parlement onder druk zetten om zijn brexitakkoord goed te keuren. Later vandaag zal het Britse parlement stemmen over dit voorstel.

