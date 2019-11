Van de keuken naar de veilingzaal: 13e-eeuws schilderij verkocht voor 24 miljoen euro

Het is een schilderijtje van de hand van de Florentijnse schilder Bencivieni of Cenni di Pepo, beter bekend als Cimabue (1240-1302). Het stelt “De bespotting van Christus” voor. Cimabue was een overgangsfiguur tussen de middeleeuwen en de renaissance. Het paneel maakte deel uit van een reeks met het passieverhaal en dateert wellicht uit 1280. Andere delen hangen in gerenommeerde musea in New York (Frick Collection) en in Londen (National Gallery).