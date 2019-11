Vlaming in Vietnam: "Op dit moment 34 vermiste Vietnamezen die reis naar Europa maakten"

"Op dit moment zijn er 34 vermiste Vietnamezen die de reis naar Europa gemaakt hebben", weet Segers. Aan hun families is nu gevraagd om DNA of foto's op te sturen naar de Britse politie om hen eventueel te kunnen identificeren. Maar dat wil niet zeggen dat men ervan uitgaat dat al die 34 vermisten in de bewuste koelcontainer zaten. "Er wordt vanuit gegaan dat er in feite een konvooi van 3 vrachtwagens geweest zou zijn en dus niet alle 39 inzittenden in de container Vietnamezen zouden zijn. Maar men weet het zelf ook niet."



In elk geval gebeurt het vrij regelmatig dat Vietnamezen naar Europa willen komen, zegt Segers. "Er is nu net een artikel in de krant verschenen over de provincie waar de vermisten vandaan kwamen, dat 400 mensen daar een visum voor Europa zouden hebben aangevraagd en naar Europa zouden zijn gekomen of nog zullen komen."

Vaak verkrijgen Vietnamezen die willen vertrekken, hun paspoort of visum via pseudoreisagentschappen, waarna ze in Europa onder de radar verdwijnen. "Ofwel gaan ze op een illegale manier naar Engeland ofwel blijven ze in Europa onder de vorm van een tewerkstellingscontract."

En die reizen naar Europa kosten heel wat geld. "Er wordt veel geld geleend om die reis te kunnen maken. Men spreekt toch van 10.000 tot 30.000 euro."

