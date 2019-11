Vogelbescherming Vlaanderen: "Veel mensen willen geen jachtgebied in hun achtertuin na dood van wolvin Naya"

In het verleden was daar nog veel commotie rond omdat veel mensen niet wisten dat hun huis, tuin of perceel ingekleurd stond als jachtgebied. Heel wat Vlamingen zetten vorig jaar dan ook de stap om hun eigendom te laten schrappen als jachtgebied.

Op 1 jaar tijd verdween zo 18.500 hectare jachtgebied. "Duizenden Vlamingen hebben al het signaal gegeven dat ze helemaal niet gediend zijn met het zomaar inkleuren van hun eigendom als jachtgebied", zei Vogelbescherming Vlaanderen daarover.

Maar er is volgens de organisatie nog een lange weg te gaan. "De verantwoordelijkheid ligt nu nog te veel bij de eigenaar zelf. Jagers kleuren op bestaande jachtplannen zonder toestemming jouw terrein in en vervolgens is het aan de eigenaar zelf om te bewijzen dat hij geen toestemming heeft gegeven en de percelen wil laten uitkleuren."