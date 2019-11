Waarom wordt de "ongeneeslijke psychopaat" Marc Dutroux opnieuw onderzocht? Drie vragen en antwoorden

Een levenslange opsluiting, plus een extra termijn van tien jaar waarin hij terbeschikking moet staan van de rechtbank. Dat was het verdict voor moordenaar en pedoseksueel Marc Dutroux in 2004. Hij werd veroordeeld voor de moord op de vier meisjes Julie, Mélissa, An en Eefje, en de ontvoering van Sabine en Laetitia.

Psychiaters bestempelden hem toen als "een leugenaar, een manipulator en een psychopaat van de ergste soort". Na 23 jaar in de cel vraagt Dutroux om een nieuw psychiatrisch onderzoek. De strafuitvoeringsrechtbank heeft vandaag beslist dat Dutroux dat recht heeft.