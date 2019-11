Zeer zeldzame zwam gevonden in Ieper

Rudy Claeys deed een opmerkelijke ontdekking in provinciaal domein De Palingbeek in Ieper. "Ik was tussen de takken op zoek naar paddenstoelen. Plots zag ik een oranje kleur blinken. Zo'n paddenstoel, amper een cm groot, had ik nog nooit gezien. Specialisten van Natuurpunt vertellen me nu dat het gaat om de oranje poriënzwam of Favolaschia Calocera. Deze paddenstoel is voor het eerst gezien in Madagascar en bereikte Europa via Engeland. Nu is hij voor het eerst gespot in de Benelux. Het is de eerste keer dat ik zo'n zeldzame ontdekking doe."

Rudy is voorzitter van Natuurpunt Westland, onder meer in Ieper. "Ik ga regelmatig met de werkgroep speuren naar paddenstoelen. In De Palingbeek ontdekken we makkelijk meer dan 100 soorten. Het beheer is er heel goed, waardoor nieuwe soorten kansen krijgen. Er blijft bijvoorbeeld veel dood hout liggen, dat is de ideale voedingsbodem. De oranje poriënzwam groeit wellicht goed op vlier."