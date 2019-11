14 hoogste bergtoppen in 6 maanden tijd: Nepalese bergbeklimmer vestigt nieuw record

Zelfs de meest ervaren bergbeklimmers kunnen er jaren over doen, maar Nirmal Purja deed het in amper 6 maanden. De 14 hoogste bergtoppen ter wereld werden vandaag overwonnen door de 36-jarige Nepalees. In april van dit jaar begon hij aan de immense opdracht en vandaag werd de top van de laatste berg Shishapangma, gelegen in Tibet, bereikt. In mei beklom Purja ook Mount Everest. Dat is de hoogste berg ter wereld met een hoogte van 8850 meter.