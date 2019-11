28 vermoedelijke transmigranten opgepakt tijdens grootschalige controleactie in Antwerpen

De controles waren voornamelijk gericht op de treinen die vanuit Brussel naar Antwerpen rijden. Volgens de politie zouden heel wat transmigranten zich vanuit Brussel - voornamelijk via het openbaar vervoer - naar onder andere Antwerpen begeven. "Zij komen met de trein toe in de stations Antwerpen-Berchem en Antwerpen-Centraal, en begeven zich van daaruit verder met de tram en/of bus naar de parkings langs de autosnelwegen, waar ze in vrachtwagens proberen te klimmen om de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen maken."