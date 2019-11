"De kleine prins" bestaat nu ook in het Aalsters: "Ik heb er heel wat avonden aan gewerkt"

Het boek werd al meer dan 400 keer vertaald, en nu doet ook de stad Aalst mee: schrijver Jan Louies nam het boek ‘De kleine prins’ van Antoine de Saint-Exupéry onder handen en maakte er zijn eigen Aalsterse versie van. “Ik moest honderd bladzijden vertalen”, vertelde de schrijver in Start Je Dag Oost-Vlaanderen. “Ik heb er heel wat avonden aan gewerkt. Op momenten was ik er bijna elke dag mee bezig.”

Moedertaal

“De vertaling was niet zo moeilijk omdat het Aalsters dialect mijn moedertaal is”, gaat Jan Louies verder. Hij is met het boek niet aan zijn proefstuk toe. Eerder bracht hij ook al het boek ‘Oilsjtersen Diksjoneir’ uit. “Het was wel moeilijk om het Frans te begrijpen. Ik heb de vertaling gedaan met mijn Franse kennis van de humaniora, en dat is ondertussen al 50 jaar geleden. Maar het ging uiteindelijk wel. Het was vooral belangrijk dat de tekst in de juiste sfeer en de juiste toon bleef als het origineel. Daarnaast moest ik natuurlijk ook rekening houden met de wetmatigheden van het Aalsters dialect.”

Een succes

Vanaf 20 november is het boek, dat uitgegeven wordt door de Aalsterse bibliotheek Utopia, verkrijgbaar in verschillende boekenwinkels in Aalst. “Een Aalstenaar houdt nogal van zijn dialect, dus ik denk dat het een echt succes zal zijn en dat het goed zal verkopen”, voegt Jan Louies eraan toe.

Literair dialect

Schrijver Jan Louis is heel blij met zijn versie van ‘De kleine prins’. “Ik ben zelfs fier”, klinkt het. “In Aalst is men enorm bezig met dialect. Dat komt deels door carnaval. Maar hiermee is bewezen dat het Aalsters niet alleen een taal is om grappig of sappig mee te zijn, maar dat je er ook de literatuur mee kan ‘bedrijven’”.

‘De kleine prinsj’ is de eerste versie van het boek in een Vlaams dialect. “Wie weet doen andere steden het nu ook, maar dan zijn ze in ieder geval niet de eerste”, lacht Jan nog.