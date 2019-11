Activist Joshua Wong mag niet deelnemen aan verkiezingen in Hongkong

Joshua Wong is één van de boegbeelden van het protest in Hongkong. Al op 17-jarige leeftijd werd hij het gezicht van de demonstrerende paraplubeweging onder de studenten in de stad. Ook in de protesten van de afgelopen maanden is Wong zeer actief. Hij is al meermaals opgepakt en ondervraagd door de lokale autoriteiten in Hongkong.