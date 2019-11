Amerikaanse Huis van Afgevaardigden erkent "Armeense genocide"

Het is de eerste keer dat een dergelijke resolutie in plenaire stemming (een stemming in het volledige halfrond, red.) wordt gebracht in de Verenigde Staten. De Democraten en Republikeinen getuigden van een zeldzame eensgezindheid en de niet-bindende tekst werd met 405 van de 435 stemmen en slechts 11 tegenstemmen aangenomen.