Rookmelders uitverkocht bij aantal brandweerzones

Enkele brandweerzones, zoals die van de Westhoek, zitten momenteel zonder rookmelders. Vanaf begin volgend jaar zijn rookmelders namelijk verplicht in alle Vlaamse woningen. "Mensen hoeven niet te wachten met hun aankoop tot we er weer in voorraad hebben", zegt Kristof Louagie van de brandweerzone Westhoek. "Ook in warenhuizen en doe-het-zelfzaken kan je rookmelders kopen. Maar let er dan wel op dat je een kwalitatieve rookmelder koopt."