Van klotendolk tot fluitketel: naaktkalender toont pikante archeologische voorwerpen

"Erotische en seksueel getinte objecten vinden we al in de prehistorie terug, maar vooral in de middeleeuwen waren ze grote fan. Mensen droegen bijvoorbeeld een pin in de vorm van een fallus (penis, red.) op hun kleren. Zulke voorwerpen vinden we regelmatig bij archeologische opgravingen, zeker in Brugge dat in de middeleeuwen een wereldstad was."