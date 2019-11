Er is wél een Catalaanse meerderheid voor de bouw van een gemeenschappelijke toekomst in Spanje 

“Ingewikkelder dan ik dacht!”, zal u misschien denken als u tot hier bent geraakt. Ja, het is ingewikkeld. En triest. En frustrerend. De Belgen, of het nu Vlamingen, Walen, Brusselaars of Duitstaligen zijn, zullen het wel begrijpen, misschien meer dan welk volk dan ook. Onze crisis in Catalonië is fundamenteel, sociaal en politiek. En aan onze vrienden in het buitenland zouden we daarom willen vragen om ons interne conflict ook met de nodige kritische zin te willen bekijken.