De eenzaamheid van de schrijver op de Boekenbeurs

Lang geleden, in 2002 om precies te zijn, signeerde ik voor de allereerste keer op de boekenbeurs. Ik was al 49 toen, een late roeping in de schone letteren. Mijn debuutroman “Happy Days” was in de lente van dat jaar verschenen. Er was veel aandacht geweest in de pers, omdat in de roman mijn eigen alcoholische verleden meer dan doorschemerde.