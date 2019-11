Schrijver Dominique Biebau wint Hercule Poirotprijs met "Russisch voor beginners"

Het is de eerste keer dat de 42-jarige Bierbekenaar Dominique Biebau de prijs wint. De auteur is met "Russisch voor beginners" al aan zijn tweede misdaadroman toe. Hij schreef in 2015 al het boek "IJslands gambiet". Maar Biebau is ook bekend om zijn prozaverhalen en poëzie. Hij won bijvoorbeeld met zijn politieke satirewerk "Trage wegen" de Ward Ruyslinckprijs in 2010 en kreeg een nominatie voor de Debuutprijs in 2014. Naast zijn auteurswerk is Biebau leraar Nederlands en Engels in een middelbare school.