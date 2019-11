"Draak" of "Vreugde van de hemel": publiek mag namen kiezen voor pandatweeling van Pairi Daiza

Op 8 augustus jongstleden beviel reuzenpanda Hao Hao van een mannetje van 160 gram en een vrouwtje van 150 gram. Het vrouwtje werd meteen ‘Baby Girl’ en het mannetje ‘Baby Boy’ genoemd, maar dit zijn slechts voorlopige namen.

Intussen wegen deze twee kleintjes al meer dan vier kilo en zijn ze in blakende gezondheid. Toch blijven de panda-experts in Pairi Daiza waakzaam omdat de overlevingskansen bij pandatweelingen vrij laag liggen, voornamelijk in hun eerste levensjaar.