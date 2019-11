Boekenwurmen moeten deze week in Antwerpen zijn voor de 83e editie van de Boekenbeurs. Het is een jaarlijkse traditie, maar de dalende bezoekersaantallen doen vermoeden dat het tijd is voor vernieuwing. Vé Bobelyn, directeur van de Boekenbeurs, heeft daar al wat ideeën over. Maar ook suggesties van bezoekers zijn welkom via een tevredenheidsenquête over de toekomst van het literatuurfeest.