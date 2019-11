Euthanasie voor mensen die levensmoe zijn, moet dat kunnen? "Het leven is geen kunstwerk dat op een moment af is"

Weinig bijval vanmorgen voor Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten, die in een opinietekst in De Morgen pleit voor euthanasie bij ouderen die vinden dat hun leven "af" is, of "voltooid". Het was radiocoryfee Lutgart Simoens die dit weekend in Het Laatste Nieuws herhaalde dat ze haar leven "gehad" heeft. Ze zou euthanasie overwegen, ook al is ze nog vrij gezond. Alleen laat de Belgische wet dat niet toe.