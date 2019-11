Hoe belangrijk is dit nu? "Het is een getuigenis à charge, ten laste van Donald Trump dus, en dat is dus geen goed nieuws voor de president", legt Soenens uit. "Het is de eerste keer dat een getuige uit het Witte Huis, die erbij was op 25 juli, zal getuigen. Het is dus geen klokkenluider die het van horen zeggen heeft, maar wel iemand die rechtstreeks bij dat telefoontje aanwezig was en die een belangrijke functie heeft in het Witte Huis."