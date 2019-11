"Game of thrones"-bedenkers laten "Star wars" schieten voor deal met Netflix

Kathleen Kennedy, producent bij Lucasfilm, het bedrijf achter de populaire "Star wars"-franchise dat in 2012 werd overgenomen door Disney, had Benioff en Weiss nog opgehemeld. "Hun beheersing van complexe personages, de diepte van een verhaal en een rijkdom aan mythologie zal "Star wars" in een nieuwe richting duwen." Maar Kennedy blijft ook nu de deur op een kier houden: "We hopen Benioff en Weiss mee te nemen op ons avontuur als hun drukke schema's het toelaten."



"Star wars"-liefhebbers hoeven echter niet te wanhopen. In december komt "The rise of Skywalker" (bekijk hier de trailer) uit in de bioscoopzalen, het sluitstuk van de (Luke) Skywalker-saga. En er zijn ook meerdere spin-offs rond die verhaallijn in ontwikkeling en nog een andere trilogie voor Lucasfilm met regisseur Rian Johnson (van "The last Jedi").