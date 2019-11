Gebouw in Bergen ingestort: één dode, twee lichtgewonden

Rond 13 uur vanmiddag stortte een rijwoning in de Rue des Juifs gedeeltelijk in tijdens werkzaamheden. Volgens de politie stortte de eerste verdieping in omdat de structuur van het huis instabiel was. De precieze oorzaak moet nog onderzocht worden, maar de ravage zou alvast niet het gevolg zijn van een gasexplosie. Uit voorzorg werd de gastoevoer in de omgeving wel tijdelijk afgesloten. Buurtbewoners in aangrenzende huizen werden voor de veiligheid geëvacueerd. Ook het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd.