Nieuwe belangrijke dag voor Boris Johnson: "Grote kans dat hij vandaag wél vervroegde verkiezingen kan forceren"

Een nieuwe dag, een nieuwe stemming in het Britse parlement? Gisteren werd het voorstel voor vervroegde verkiezingen nog weggestemd, maar de Britse regering zal vandaag hoogstwaarschijnlijk een nieuwe poging wagen. "En de kans is heel groot dat het premier Boris Johnson vandaag wel lukt om verkiezingen te forceren", zegt professor Europese politiek Hendrik Vos in "De ochtend" op Radio 1. "Het is natuurlijk Britse politiek, het is brexittijd, maar de kans is toch groot dat hij dat vandaag door het parlement krijgt. En dan zijn er verkiezingen in december."