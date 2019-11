Is Gent te herkennen in het Lam Gods?

"De aanbidding van het Lam Gods" van de gebroeders Van Eyck is een onbetwist meesterstuk uit de westerse kunst, maar het altaarstuk heeft zijn reputatie minstens evenveel te danken aan alle mysteries die eromheen hangen. Om er enkele te noemen: Hubert of Jan, of de schildersassistenten, wie schilderde wat? Waarom werd het lam overschilderd? Wat was de oorspronkelijke naam van het kunstwerk? En was dit nu het eerste grote renaissancekunstwerk?

Bovendien zijn er de eindeloze religieuze interpretaties en de vele kunsthistorische of schildertechnische lezingen. Om nog te zwijgen van de theorieën over het verdwenen paneel van "De rechtvaardige rechters". Of de nazi's die dachten dat het schilderij codes bevatte die wezen naar kerkschatten.