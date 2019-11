Reclamewaakhond: "Klachten over vrouwonvriendelijke campagne Bicky Burger waren terecht"

Het campagnebeeld op Facebook (zie foto hierboven) toonde een man die een vrouw een vuistslag geeft omdat zijn Bicky Burger niet in het juiste doosje zit.

De JEP kreeg bijna 700 klachten over de afbeelding. En die klachten werden gegrond bevonden, zegt Sandrine Sepul van de JEP: "Het ging om een campagne die - terecht - grote verontwaardiging heeft gewekt bij het publiek, bij beleidsmakers en binnen de reclamesector zelf."

De JEP maakte het dossier over aan de Nederlandse collega's, omdat Bicky Burger een product is van een Nederlands bedrijf. Ook de Nederlanders waren van oordeel dat de klachten gegrond waren. Maar omdat de campagne meteen werd stilgelegd, volgen er geen sancties.

Toch is het belangrijk dat er een uitspraak is, zegt Sandrine Sepul van de JEP: “De uitspraken in België en Nederland worden gepubliceerd en hebben waarde als precedent. Ze tonen aan dat er ethische en wettelijke grenzen zijn aan reclamecampagnes.”