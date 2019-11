"Onstabiel klimaat" in SMAK: kunstwerk van Richter geëvacueerd naar depot

"Große Pyramide is een van de topstukken uit de collectie van het SMAK, maar het kan momenteel niet getoond worden door het onstabiele klimaat. De luchtvochtigheid en de temperatuur zijn hier niet constant genoeg", vertelt Van Cauteren.

Kunst lijdt onder klimaatschommelingen

"Een getraind oog kon zelfs zien dat het werk van Richter leed onder de klimaatschommelingen. In de hoeken begon het doek een beetje te hangen. Als je heel goed keek, kon je een kleine schaduw zien. Ondertussen is het doek gelukkig alweer hersteld, door in ons depot te rusten. Daar is een veel beter koelsysteem."

Bij extreme hitte in de zomer, gebeurt het vaker dat het SMAK een kunstwerk evacueert naar het depot. "Het ene kunstwerk kan natuurlijk beter tegen de schommelingen dan een ander. Hier in dezelfde zaal als Richter hangt ook een werk van Hockney. Een werk van eenzelfde kaliber, maar Hockney gebruikte een ander soort doek en een andere techniek. Dat maakt dit werk minder kwetsbaar", verduidelijkt Van Cauteren.

Wat op lange termijn?

De problematiek is niet nieuw, weet Philippe Van Cauteren. "We zitten al 20 jaar in dit gebouw, en we wisten toen al dat het klimaat hier onregelmatig is. Maar toen was dat nog niet zo'n groot probleem als vandaag. Nu zijn de normen veel strenger om een kunstwerk in bruikleen te mogen hebben."

"We dragen zorg voor onze collectie, de kunstwerken komen zeker niet in gevaar", verzekert de directeur. "Maar de huidige oplossingen zijn slechts van tijdelijke aard. Het gebouw is eigenlijk gewoon niet meer geschikt... En daarvan is de stad Gent op de hoogte."