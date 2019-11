Kritisch rapport over brand Grenfell-toren Londen: "Brandweer was hier niet op voorbereid en heeft er niets uit geleerd"

In juni 2017 kwamen bij een brand in een woontoren in Londen 72 mensen om het leven. De ramp in de Grenfell Tower was het zwaarste dodelijk incident in Londen sinds de Tweede Wereldoorlog.

Dat de impact van de brand zo zwaar was, had veel te maken met de gevelbekleding van de Grenfell-toren. Het isolatiemateriaal in die gevel was uiterst brandbaar.